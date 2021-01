Préstecs de MicroBank per la Covid-19 a la província Préstecs de MicroBank per la Covid-19 a la província

20.01.2021 | 20:21

MicroBank ha concedit un total de 4.619 préstecs per valor de 67,4 milions d'euros a la província de Barcelona destinats a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia fins a finalitzar 2020. Precisament amb aquest objectiu, el banc social de CaixaBank especialitzat en microcrèdits i altres finances amb impacte social va crear al març línies específiques de finançament concebudes per a fer costat a autònoms, microempreses i famílies, a més d'impulsar els seus préstecs per a empreses socials, davant una crisi sense precedents. A Catalunya, s'han concedit 6.260 préstecs per valor de 92,5 milions d'euros. En...