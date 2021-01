El creixement registrat respon a la nova estratègia d'Imagin d'impulsar la fidelització dels seus usuaris. El creixement registrat respon a la nova estratègia d'Imagin d'impulsar la fidelització dels seus usuaris.

La plataforma Imagin ja arriba als tres milions d'usuaris

Redacció

19.01.2021 | 20:40

Imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida per a millennials de Caixabank, ha aconseguit els tres milions d'usuaris a tancament del 2020. La comunitat d'imaginers ha crescut a doble dígit en els darrers sis mesos, sumant un 15% més de nous usuaris (més de 400 mil persones) des del juny passat, data en la qual Imagin va llançar el seu nou concepte de comunitat digital dirigida als joves amb focus en l'estil de vida. Aquestes dades reforcen el lideratge d'Imagin com a player digital de serveis financers, tal com desprèn l'últim estudi de Smartme Analytics, que situa a la plataforma com l'"app" líder entre els principals neobancs i fintechs, amb una quota de mercat...