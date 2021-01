Josep Benito, CEO de Seidor, i Joan Parra, CEO de Leitat. Josep Benito, CEO de Seidor, i Joan Parra, CEO de Leitat.

Leitat i Seidor s'alien per impulsar la transformació digital i projectes I+D

Redacció

15.01.2021 | 20:46

Seidor, consultora multinacional especialitzada en serveis i solucions tecnològiques, i Leitat han arribat a un acord amb l'objectiu d'accelerar els processos de digitalització de l'entitat catalana i reforçar la seva posició com a centre de referència en projectes tecnològics d'I+D, en àmbits com el 3D printing, la intel·ligència artificial o la ciberseguretat. L'origen d'aquesta col·laboració sorgeix en el procés posat en marxa per Leitat per digitalitzar els seus processos interns de gestió i avançar en el seu pla de transformació digital. Per dur a terme aquesta comesa, Leitat ha apostat per SAP, la solució de...