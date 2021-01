Els agents veuen en el teletreball un incentiu a la productivitat. Els agents veuen en el teletreball un incentiu a la productivitat.

Agents econòmics volen un canvi de model i una millor productivitat

Barcelona / EFE

13.01.2021 | 21:17

El Cercle d'Economia, la patronal Pimec i el sindicat UGT aposten per aprofitar l'"oportunitat" que brinda la crisi de la Covid-19 per construir un nou model econòmic que potenciï la productivitat de les empreses i porti cap a una societat amb millors taxes de benestar. Així ho van posar en relleu el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, el líder de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, durant un acte organitzat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per abordar els reptes de progrés després de la crisi de la Covid-19. "Som moderadament optimistes perquè tenim una oportunitat històrica de reformar...