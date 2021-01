Apunt econòmic

Debat sobre recursos, austeritat i creixement

Gabriel Izard, economista i profesor UAB

08.01.2021 | 20:48

La invasió del Capitoli dels Estats Units per una massa esverada que volia impedir en nomenament del president escollit mentre cridava USA, USA!, és una fotografia mai esperada que respon a un populisme alimentat per mentides que busquen la defensa dels interessos privats enfront dels col·lectius. Aquesta reclamació de defensa dels interessos privats, guanya adeptes en moments d'augment de la incertesa i la inestabilitat. Inestabilitat que es manifesta en les successives crisis econòmiques que de forma cíclica van apareixent per motius diferents. El denominador comú està que les bombolles de confiança, exploten sobtadament per raons distintes, de caràcter financer o...