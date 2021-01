Foment urgeix el Govern central a aprovar un pla de xoc per a la restauració

Efe

08.01.2021 | 11:37

El president de la patronal catalana Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat avui al Govern central que aprovi immediatament un pla de xoc per al sector de la restauració que contempli ajudes directes davant de "la desesperació" en què es troben aquestes empreses a Catalunya.

"Vam enviar un SOS. Pedro Sánchez va dir fa dos mesos que hi hauria un pla de xoc per a la restauració i aquest no ha arribat. El Govern ha de posar fil a l'agulla. S'ha de fer ja, no quan les empreses ja hagin tancat", ha assegurat en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.

Sánchez Llibre ha instat de nou l'Executiu central a imitar països com Alemanya, França i Itàlia, que han donat ajudes directes a les empreses dels sectors que ha obligat a tancar per frenar els contagis de la Covid-19, i ha advocat perquè l'Estat augmenti el seu endeutament per aconseguir els recursos que necessita.