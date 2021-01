Els Centres Especials de Treball demanen un pla de xoc per garantir els llocs de treball. Nebridi Aróztegui Els Centres Especials de Treball demanen un pla de xoc per garantir els llocs de treball.

El 78% dels Centres Especials de Treball va patir pèrdues el 2020

Redacció

07.01.2021 | 20:13

Pràcticament el 78% dels Centres Especials de Treball, que ocupen persones amb trastorns mentals i discapacitats intel·lectuals, va tancar el 2020 amb una facturació inferior a la prevista a causa del context de crisi sanitària. Així ho constata un informe fet públic ahir per Ammfeina -associació que treballa per la inclusió laboral de persones amb problemes de salut mental- i Dincat -principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya-. Aquestes entitats sense ànim de lucre han hagut de fer front a una situació de finançament mínim agreujada per l'increment del 35% de la massa salarial de les plantilles en tan sols...