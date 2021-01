La Covid-19 ha provocat un desgavell en el mercat laboral. Lluís Clotet La Covid-19 ha provocat un desgavell en el mercat laboral.

L'atur torna a nivells de finals de 2016 amb prop de 17 mil desocupats

Josep Arnero

05.01.2021 | 18:50

Les xifres són per desgràcia la millor manera d'il·lustrar el que ha significat la pandèmia de la Covid-19. El mercat laboral ha notat de forma excepcional les conseqüències de l'impacte del virus a les nostres vides. Les aturades, restriccions i mesures que s'han pres per frenar l'afectació del virus (moltes d'elles absolutament discutibles tan en forma com en temps d'aplicació) presenten un panorama completament esfereïdor. L'any 2020 s'ha tancat a Terrassa amb un increment de l'atur en 3.049 persones. És un augment d'un 21,9 per cent. Desembre va arribar a la seva fi a la ciutat amb un total de 16.965 persones sense feina. Hem tornat a les xifres d'octubre de l'any 2016....