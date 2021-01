Els sindicats catalans demanen prorrogar els ERTO

05.01.2021 | 18:50

COO i UGT reclamen al Govern central la pròrroga dels actuals ERTO per fer front als efectes econòmics de la pandèmia i exigeixen tant a aquest executiu com a la Generalitat mesures urgents per atendre l'emergència social a Catalunya. En sengles comunicats, els dos grans sindicats catalans han instat les administracions a actuar després de conèixer-se les dades de l'atur al tancament de 2020, que deixa Catalunya amb gairebé mig milió de desocupats, amb més de 75.000 llocs de treball destruïts i 172.735 persones en situació d'ERTO com a conseqüència de la Covid-19.

A més de la pròrroga dels ERTO, que finalitza el proper 31 de gener, CCOO veu "inajornable" que la Generalitat executi polítiques sectorials amb una dotació pressupostària suficient per garantir el manteniment de l'ocupació. Per la seva banda, UGT reclama "uns pressupostos socials, amb més inversió pública i mesures immediates per atendre l'emergència social en què es troben milers de famílies a Catalunya". A més, les dues centrals posen l'accent en la necessitat de modernitzar el SEPE, el servei estatal d'ocupació, i de contractar més personal, així com en mesures com la millora de les prestacions per desocupació i l'increment del salari mínim interprofessional.

Petició de Cecot

Per la seva part, la patronal terrassenca Cecot considera l'increment de l'atur de desembre una dada negativa que s'ha vist esmorteïda pel mecanisme dels ERTO i la prestació per cessament d'activitat a autònoms. L'entitat insisteix a que cal equilibrar la gran concentració d'esforços en polítiques passives amb les actives i proposa aportar recursos directament a les empreses i als autònoms perquè continuïn pagant als seus treballadors, assegurant-los uns ingressos mínims, i al mateix temps conservar millor la capacitat productiva i el teixit empresarial. La Cecot urgeix a la taula de diàleg social que també cal concretar un model econòmic i productiu basat en indústria, innovació, recerca i digitalització.

