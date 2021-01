Els sindicats catalans demanen prorrogar els ERTO

05.01.2021 | 18:50

COO i UGT reclamen al Govern central la pròrroga dels actuals ERTO per fer front als efectes econòmics de la pandèmia i exigeixen tant a aquest executiu com a la Generalitat mesures urgents per atendre l'emergència social a Catalunya. En sengles comunicats, els dos grans sindicats catalans han instat les administracions a actuar després de conèixer-se les dades de l'atur al tancament de 2020, que deixa Catalunya amb gairebé mig milió de desocupats, amb més de 75.000 llocs de treball destruïts i 172.735 persones en situació d'ERTO com a conseqüència de la Covid-19. A més de la pròrroga dels ERTO, que finalitza el proper 31 de gener, CCOO...