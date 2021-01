L'atur es desboca i Terrassa frega els disset mil aturats

05.01.2021 | 13:27

Terrassa ha finalitzat l'any en l'àmbit laboral de la pitjor forma possible. El mes de desembre ha generat 565 nous aturats a la ciutat, fins a arribar a la xifra de 16.965 aturats. Després de tres mesos de descensos, el darrer mínim, la desocupació s'ha desbocat a Terrassa a conseqüència de l'impacte de la Covid-19, que ha afectat de forma determinant a la campanya de Nadal, marcada per les restriccions. Amb aquest increment, Terrassa supera de nou el 15 per cent en la taxa d'atur registrat. En aquesta xifra no s'inclouen totes les persones que estan en ERTO i que tenen molts dubtes sobre el seu futur.

Al Vallès Occidental, l'atur també ha pujat de forma molt important el darrer mes de l'any i s'ha finalitzat 2020 amb 1.994 aturats més, per un total de 60.858 persones sense feina i una taxa d'atur que arriba al 14 per cent. Terrassa és la ciutat en la qual més ha crescut la desocupació al desembre, seguida de Sabadell, amb 427 aturats menys.