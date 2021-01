La Generalitat ja ha fet una despesa extraordinària en salut de més de dos mil euros. Nebridi Aróztegui La Generalitat ja ha fet una despesa extraordinària en salut de més de dos mil euros.

L'impacte 'Covid' en els comptes del Govern ja és de 5.128 milions

Redacció/Efe

31.12.2020 | 15:37

L'impacte de la Covid-19 en les finances de la Generalitat arriba als 5.128 milions d'euros, amb més de 3.800 milions d'euros de despesa extraordinària per la pandèmia i uns 1.300 milions menys d'ingressos per la crisi, en un exercici que tancarà amb un dèficit d'entre el 0,7 i el 0,8%. Així ho va avançar el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en una trobada telemàtica amb la premsa, en què va fet una estimació de l'afectació de la pandèmia en els comptes catalans i va defensar la resposta de la Generalitat davant la crisi. Aragonès va destacar que aquest any és "extraordinàriament atípic" i...