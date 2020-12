Els sectors més afectats per la pandèmia segueixen sent els relacionats amb l'hostaleria i la restauració. Els sectors més afectats per la pandèmia segueixen sent els relacionats amb l'hostaleria i la restauració.

El 50% d'autònoms tancaria per les restriccions d'una tercera onada

Redacció

30.12.2020 | 21:16

El 40,9% dels autònoms catalans no podria aguantar les noves restriccions d'una tercera onada de la pandèmia i hauria de tancar definitivament el seu negoci, segons una enquesta de la patronal Pimec que mostra que aquest col·lectiu és el que pateix amb més intensitat aquesta crisi. El sondeig, en què han participat uns 200 autònoms, mostra que el 85% "no aguantaria" les conseqüències d'una tercera onada, el 44,1% dels quals tindria problemes, però podria continuar la seva activitat, mentre que el 40,9% es veuria abocat al tancament definitiu. Els sectors més afectats per la pandèmia segueixen sent l'hostaleria, la restauració i altres...