Unes turistes es fan unes fotos a les Rambles de Barcelona, pràcticament desertes. Marta Pérez/EFE Unes turistes es fan unes fotos a les Rambles de Barcelona, pràcticament desertes.

El turisme tanca l'any amb 15 mil milions menys de facturació

Redacció/Efe

29.12.2020 | 20:41

El sector turístic català tancarà el 2020 el seu pitjor any a causa de la crisi generada pel coronavirus, amb una caiguda de la facturació d'uns 15 mil milions respecte a 2019, un descens de l'ocupació del 70% i amb l'esperança posada en les vacunes per començar a aixecar el cap a partir de l'estiu de 2021. Així ho explica el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, qui diu que la situació del sector és "dramàtica", ja que tancarà el seu "pitjor any" amb una caiguda de les pernoctacions del voltant del 70% i l'impacte directe sobre la facturació oscil·larà entre els 14 mil i els 15 mil milions...