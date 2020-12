Les actuacions del programa tenen com a objectiu millorar l'ocupabilitat dels joves d'entre 16 i 29 anys. Les actuacions del programa tenen com a objectiu millorar l'ocupabilitat dels joves d'entre 16 i 29 anys.

Pimec valora positivament els Projectes Singulars 2020

Redacció

28.12.2020 | 20:29

La patronal Pimec fa balanç trimestral dels set projectes que va iniciar al setembre dins el marc del Projecte Singulars 2020 i que tenen com a objectiu acompanyar a empreses i persones en situació d'atur o millora de l'ocupabilitat per tal de facilitar la incorporació al mercat de treball de més de 450 joves. La patronal considera molt positiva tant l'acollida per part dels participants com el feedback de les empreses que s'han sumat a aquesta iniciativa subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Fons Social Europeu dins el Pla Nacional de Garantia Juvenil. Les actuacions d'aquest programa tenen com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones joves...