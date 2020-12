Una oficina de CaixaBank a Terrassa. Una oficina de CaixaBank a Terrassa.

CaixaBank compleix amb els nous requisits de capital

Redacció/Efe

28.12.2020 | 20:29

CaixaBank ha comunicat que ja compleix els requeriments mínims de fons propis i passius admissibles (MREL) total i subordinat, tant els establerts en percentatges d'actius ponderats per riscos (APR) com de l'exposició de ràtio de palanquejament (LRE) determinats per la Junta Única de Resolució (JUR). Segons ha comunicat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el pla de finançament a llarg termini preveu seguir reforçant les ràtios d'MREL per complir futurs requeriments de forma confortable. RequerimentsCaixaBank va comunicar que ahir el Banc d'Espanya li va notificar formalment els requeriments mínims de fons propis i passius admissibles total i...