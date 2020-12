Apunt econòmic

Emocions

Gabriel Izard, economista i profesor UAB

24.12.2020 | 15:04

Avui és Nadal, demà Sant Esteve i el divendres vinent ens plantem en el 2021. Com cada any, en aquestes dates memorables de retrobament familiar i d'amistats, les emocions afloren. L'entorn nadalenc impulsa la demostració dels sentiments profunds en les relacions humanes. És un moment àlgid per a fer propòsits, passar full, prendre decisions. Són dies de reflexió personal i familiar que ajuden a enfocar les activitats de l'any que ve. En la feina, en la llar, en les aficions, en els comportaments i estil de vida, en el menjar. L'entorn marca el nivell d'esforç necessari per adaptar-se al canvi i ara el que mana, és la pandèmia. Aquest any és molt...