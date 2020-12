Dones i joves, els més afectats per la pèrdua de feina per la Covid

A Catalunya és on més ocupació s'ha destruït per la Covid-19, amb el 20% del total a Espanya.

Redacció

24.12.2020 | 15:04

El mercat laboral està vivint aquest 2020 un any convuls per a l'ocupació. Després de sis anys consecutius de creixement de l'ocupació a Catalunya, enguany s'ha revertit la tendència i no sols s'ha frenat aquest creixement, sinó que la comunitat autònoma compta ara amb menys població emprada que fa un any, a causa de la crisi derivada de la Covid-19. I en aquest context, l'Adecco Group Institute, el centre d'estudis i divulgació del Grup Adecco, ha elaborat el VIII Monitor Anual Adecco d'Ocupació, una detallada anàlisi de l'evolució de l'ocupació a Catalunya.

La primera conclusió de l'anàlisi és òbvia: la crisi derivada de la Covid-19 ha destruït ocupació a Catalunya, frenant en sec els sis anys consecutius d'augment en l'ocupació que experimentava el mercat laboral català.

La segona conclusió és que les dones i els joves s'emporten la pitjor part d'aquesta destrucció d'ocupació a Catalunya. Així, set de cada deu llocs de treball perduts estaven ocupats per dones (-5% interanual) i el nombre d'empleats de menys de 25 anys (homes i dones) ha caigut en l'últim any un 18,5%.

Participació

En l'últim any (del tercer trimestre de 2019 al tercer de 2020), el nombre d'ocupacions a Catalunya ha aconseguit els 3,3 milions, ja que, en els últims dotze mesos, el número d'ocupats s'ha reduït en 138,500 persones (-4% interanual). Aquest descens és més profund que el sofert en el conjunt d'Espanya, d'un 3,55, i és l'habitació més pronunciada entre totes les autonomies.

Aquesta destrucció d'ocupació a Catalunya equival a dir que dues de cada deu ocupacions en tota Espanya s'han perdut en aquesta comunitat. Si a aquestes ocupacions se sumen els 115.600 perduts a Andalusia (-3,7%; un 16,6% del total) i els 90.900 que han estat suprimits en la comunitat de Madrid (-2,9%; 13% del total), tenim que la meitat (49,5%) de les ocupacions eliminades en tota Espanya corresponen a aquestes tres autonomies.

Comparant la distribució geogràfica de l'ocupació ara amb la de 2018, s'observa que les tres principals autonomies mantenen la seva participació amb escassos canvis: Catalunya (17,3%), que continua sent la comunitat que major proporció d'ocupats aporta al total nacional, la Comunitat de Madrid (15,7%) i Andalusia (15,6%).

Sexes

Quan es comparen les dades amb 2018, es troba una pèrdua acumulada d'ús del 7,3 a Catalunya, més profunda que la del 6,7% soferta pel conjunt espanyol. Per sexes, la destrucció d'ocupació ha castigat més a les dones a Catalunya. Així, mentre ells s'han quedat amb 57.100 llocs de treball menys (-3,1% interanual), les dones han perdut 81.400 llocs (-5%). "És a dir, 6 de cada 10 llocs de treball destruïts per la pandèmia estaven ocupats per dones. Això contrasta amb el que ha passat a Espanya, on els homes han patit una major pèrdua d'ocupació que les dones", destaca l'informe d'Adecco Group Institute.

Tenint en compte les franges d'edat, l'ocupació juvenil ha estat el més perjudicat per la pandèmia: el nombre d'ocupats catalans de menys de 25 anys ha caigut en l'últim any en 46.900 persones (-18,5% interanual), mentre que el de més grans ha baixat en 91.600 (-2,9%).

A més, la destrucció d'ocupació a Catalunya està afectant més als treballadors estrangers que als espanyols.