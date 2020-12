A Catalunya és on més ocupació s'ha destruït per la Covid-19, amb el 20% del total a Espanya. A Catalunya és on més ocupació s'ha destruït per la Covid-19, amb el 20% del total a Espanya.

Dones i joves, els més afectats per la pèrdua de feina per la Covid

Redacció

24.12.2020 | 15:04

El mercat laboral està vivint aquest 2020 un any convuls per a l'ocupació. Després de sis anys consecutius de creixement de l'ocupació a Catalunya, enguany s'ha revertit la tendència i no sols s'ha frenat aquest creixement, sinó que la comunitat autònoma compta ara amb menys població emprada que fa un any, a causa de la crisi derivada de la Covid-19. I en aquest context, l'Adecco Group Institute, el centre d'estudis i divulgació del Grup Adecco, ha elaborat el VIII Monitor Anual Adecco d'Ocupació, una detallada anàlisi de l'evolució de l'ocupació a Catalunya. La primera conclusió de l'anàlisi és òbvia: la crisi derivada...