Un moment de la manifestació, ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Enric Fontcuberta/Efe Un moment de la manifestació, ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Treballadors del sector del joc reclamen al Govern tornar a obrir

Redacció

23.12.2020 | 20:13

Els treballadors del sector del joc es van manifestar ahir davant la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, per denunciar la "marginació injustificada" a la que els sotmet el Govern català en mantenir tancada la seva activitat. Segons un comunicat del Col·lectiu Català de Treballadors del Joc, la seva situació de "greuge" no ha canviat des de la primera manifestació que van realitzar el dia 9 de desembre i segueixen sent l'única activitat diürna urbana que roman tancada "sense justificació sanitària ni econòmica". Els treballadors van reclamar que el sector s'equipari a la resta d'activitats com els centres...