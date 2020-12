"Reivindiquem un ús eficaç"

24.12.2020 | 04:00

El 21 de juliol, el Consell Europeu va aprovar formalment el Pla Europeu de Recuperació amb una dotació total de 750 mil milions d'euros, dels quals Espanya espera rebre aproximadament 140 mil milions, 72.700 d'aquests en forma d'ajudes directes. Aquests fons són vitals per a la reconstrucció del teixit productiu, és a dir, per a les empreses i la clau per a maximitzar el seu potencial resideix a consensuar i presentar projectes concrets de valor que estiguin alineats amb les directrius de la Unió Europea. En aquest sentit, "des de la Cecot reivindiquem al Govern un ús eficaç i eficient d'aquests fons, amb un doble objectiu: d'una banda, que els fons arribin com més de pressa millor a l'economia real; i, per un altre, que estiguin dirigits a la transformació de l'economia espanyola en una més productiva, competitiva i resilient", recorda el president de la Cecot, Antoni Abad. Amb aquest objectiu, l'entitat ha reorientat el servei de suport i atenció a projectes que presta des de la Fundació Cecot Innovació perquè l'equip d'assessorament i consultoria pogués donar resposta als dubtes que les empreses tenen amb relació a la canalització dels fons europeus de reactivació així com continuar orientant i acompanyant projectes empresarials en qualsevol de les etapes en les quals es trobin aquests. Les nou línies de projectes presentades per la Cecot van orientades pels eixos definits al Pla de Reactivació de la Unió Europea.