La Cecot vol projectes per transformar l'economia per valor de 500 milions

23.12.2020 | 20:13

El passat maig la Comissió Europea va anunciar el Pla de Reactivació per als seus estats membre, condicionant-lo a reformes estructurals, i des de llavors la Cecot ha estat treballant en l'articulació de mesures, propostes i projectes per impulsar el canvi de model econòmic que necessita el país i basades en els tres vectors que la UE ha marcat en el Pla de Reactivació i que orientaran la inversió dels fons Next Generation: la digitalització, la reindustrialització i la transició ecològica. "Els agents econòmics i socials fa dècades que proposem reformes estructurals per a fer avançar l'activitat empresarial, tenint en compte la...