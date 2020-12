Pimec celebra que s'ampliï el termini per retornar els crèdits de l'ICF

22.12.2020 | 20:18

La patronal catalana Pimec celebra que la Generalitat hagi aprovat un any addicional de carència per als crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF). En aquest sentit, les operacions aprovades en el marc de la crisi de la Covid-19 ampliaran el període de carència inicial fins a dos anys i allargaran el termini d'amortització fins a vuit anys, tal com venia reclamant l'entitat des de fa mesos. La patronal veu necessària, a més, la implementació de solucions complementàries de reforç per als fons propis de les empreses i recorda que calen ajuts directes pels sectors més afectats pels efectes de la pandèmia i l'ajornament en el pagament d'impostos,...