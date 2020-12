Banc Sabadell supera les 1.800 sol·licituds al seu pla d'ajust

Redacció/EFe

22.12.2020 | 20:18

Banc Sabadell ha superat les 1.800 sol·licituds d'adhesió al pla pactat amb els principals sindicats de l'entitat, de manera que ja ha cobert la xifra que s'havia marcat inicialment per ajustar la seva plantilla a Espanya mitjançant prejubilacions i sortides voluntàries. Fonts properes als sindicats van explicar ahir que aquest era el balanç de peticions a dos dies que culmini el termini marcat per l'entitat, avui, per la qual cosa falten per sumar les sol·licituds que s'acabin rebent al llarg del dia d'ahir i les que es puguin presentar avui.

En qualsevol cas, el cúmul de sol·licituds rebudes fins al moment garanteix que es cobrirà la previsió d'ajust de personal plantejada pel banc, i està per veure ara si l'entitat es planteja o no ampliar la quota de personal que pot abandonar voluntàriament l'entitat.

Direcció i sindicats del Banc Sabadell van pactar reduir la plantilla en 1.800 persones mitjançant un acord que incloïa prejubilacions a partir dels 56 anys i basat en sortides voluntàries. Els empleats de 56 o més anys que s'acullin a la prejubilació cobraran el 75% del salari fins als 63 anys, i després s'acollirien a un conveni especial amb la Seguretat Social amb actualització de l'1% anual. D'aquesta manera, la quantia màxima per empleat seria de 300 mil euros per als nascuts el 1962, 1963 i 1964, i de 280 mil euros per a la resta.

Respecte a les jubilacions anticipades, els de 63 i 64 anys percebran com a complement un 20% del seu salari anual, i un 10% els de 65 o més anys.

Pel que fa a les baixes incentivades, les dues parts van acordar abonar 35 dies per any treballat amb un màxim de dues anualitats.

Els criteris d'adhesió es regeixen per l'edat, amb preferència d'aquelles persones amb més de 40 anys d'antiguitat a l'empresa, i es donarà prioritat a les prejubilacions i a les jubilacions anticipades sobre les baixes incentivades.