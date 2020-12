Premi a Bidons Egara per la seva gestió en sostenibilitat

Redacció

18.12.2020 | 21:01

Bidons Egara SL ha obtingut la qualificació "plata" en sostenibilitat per la seva gestió mediambiental. Aquesta distinció l'ha atorgat EcoVadis, una agència internacional especialitzada en la qualificació de la sostenibilitat.

El reconeixement s'ha realitzat sobre la base d'una anàlisi sustentada en comparacions d'àmbit internacional. Segons destaca la companyia de Viladecavalls, la distinció la situa entre el 10% de les empreses millor valorades en acompliment sostenible en el seu sector, el de la gestió dels residus.

L'agència EcoVadis avalua 21 aspectes diferents en cinc categories: medi ambient, bones pràctiques laborals, respecte dels drets humans i laborals, pràctiques empresarials ètiques i compres sostenibles.

L'empresa subratlla que l'èxit en la seva gestió radica tant en la seva capacitat per a orientar el seu impacte ambiental, social i econòmic com en la millora del seu acompliment "per a afermar la sostenibilitat".