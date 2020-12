Els Premis Pimes de la nova era Covid

Redacció

18.12.2020 | 21:01

La patronal Pimec va celebrar ahir la 33a edició dels seus Premis Pimes, que enguany han posat el focus en reconèixer la capacitat d'adaptació i resiliència del teixit empresarial català davant dels efectes de la Covid-19. Amb el lliurament d'aquests guardons, en un acte al Foyer del Gran Teatre Liceu ahir a la tarda amb un aforament restringit i molt reduït, la patronal ha volgut fer valdre la important contribució de les pimes i els autònoms a l'hora de garantir la continuïtat de l'economia, les empreses i els llocs de treball.

Els premis consten de quatre categories. El Reconeixement-Homenatge CaixaBank a les segones oportunitats se'l van endur quatre entitats vinculades amb serveis sanitaris privats per l'esforç realitzat per oferir segones oportunitats al conjunt de la societat. Aquest guardó va ser per a la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac), l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), la Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) i el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC). La patronal va destacar que aquestes entitats han demostrat el compromís de la sanitat concertada i privada, sumant-se a la lluita contra la Covid-19 i posant les persones per davant de tot.

El Reconeixement empresarial a la llengua com a eina de cohesió va ser per Via Empresa, un mitjà de comunicació que té com a màxima premissa la mirada constructiva sobre el teixit empresarial del territori i la informació funcional per als actors econòmics del país, amb l'objectiu de dinamitzar el sector productiu de Catalunya. L'editor del mitjà és TOTmedia Grup de Comunicació, un grup de comunicació multicanal i de proximitat que edita diversos productes de comunicació.

Desinfecció de mans

El Reconeixement Endesa a l'aportació empresarial a la Sostenibilitat se'l va endur l'empresa de maquinària per al sector alimentari Grup Fibosa. Inaugurada el 1979, desenvolupa a la seva seu a Riudellots de la Selva instal·lacions, processos i tecnologia per als sectors carni, làctic i d'envasat d'aliments. La companyia proposa solucions integrals per a les necessitats de la indústria agroalimentària que abasten totes les etapes del procés. També ofereix una àmplia gamma de maquinària específica.

Durant la pandèmia, el Grup Fibosa s'ha adaptat i reorganitzat per seguir oferint els seus productes, i, a més, ha reconvertit una part dels seus serveis per tal d'oferir equips de desinfecció de mans per a institucions públiques i privades. Per exemple, geriàtrics, centres sanitaris, farmàcies, comerços, supermercats, centres comercials, centres de treball, oficines, equipaments culturals, esportius, educatius, de culte, fires i convencions i també per a la mateixa indústria alimentaria. A més, aquests equips de desinfecció de mans donen alhora la possibilitat de fer-ne la reposició amb envasos retornables i reciclables.

Mascaretes

El Reconeixement Banc Sabadel a l'aplicació d'eines per mantenir l'activitat empresarial va recaure en Manufacturas Arpe. Es tracta d'una empresa familiar de productes tèxtils personalitzats nascuda el 1965 com a companyia dedicada als productes de punt. Integrant del clúster d'empreses innovadores tèxtils de Catalunya (AEI) i socis de l'institut d'investigació tèxtil d'Alcoy, l'empresa es dedica la fabricació i estampat de productes promocionals. Amb l'arribada de la pandèmia i de la mà del seu equip integrat per especialistes en disseny, impressió, estampació i confecció, l'empresa va ser ràpida en readaptar-se al nou escenari. A les seves instal·lacions d'Arenys de Munt, va reorientar la seva producció per tal d'adaptar-se a les noves necessitats del mercat amb la fabricació de mascaretes, per a les quals disposava de totes les eines. De fet, va tancar només quatre dies després de l'estat d'alarma mentre esperava l'homologació de les mascares.

El lliurament d'aquests premis va comptar amb la presència del ministre de Sanitat, Salvador Illa; el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa; i el president de Pimec, Josep González. També van estar presents el subdelegat del Govern a Barcelona, Carlos Prieto; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el president de la Fundació Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany.