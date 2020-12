19.12.2020 | 04:00

L'empresa Columat, que es va començar a gestar el novembre de 2019, viu un creixement exponencial operant en farmàcies, botigues, supermercats i plataformes en línia. La companyia també està immersa en diversos projectes municipals i de mercats. Columat, premiada el passat mes de novembre, compta amb el suport de Netmentora, una xarxa mundial liderada per empresaris i emprenedors que consoliden el teixit empresarial per consolidar nous negocis. El seu cofundador i CEO, el terrassenc Albert Bladas, explica que el nou sistema ja funciona en diversos establiments i que ara està en converses amb diferents mercats municipals per a la seva implantació.