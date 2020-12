Ramon Flo, director general de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, i Carles Soteres, director de zona de BBVA a Terrassa, després de la firma del conveni. Ramon Flo, director general de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, i Carles Soteres, director de zona de BBVA a Terrassa, després de la firma del conveni.

BBVA i Fupar renoven el conveni de la seva targeta

Laura Massallé

18.12.2020 | 21:01

En el marc de la col·laboració de BBVA amb Fupar, ambdues entitats han renovat per sisè any consecutiu el conveni pel qual BBVA produeix i gestiona la targeta o Visa Fupar, un producte solidari amb el qual per cada compra que fa l'usuari amb la targeta, BBVA dona un percentatge de l'import d'aquesta a Fupar sense cap cost per al client. Durant el 2020, BBVA ha entregat més de 14 mil euros a Fupar fruit de l'ús que han fet els més de 5.300 usuaris de la targeta; uns recursos que han estat destinats principalment a projectes de formació i d'inserció laboral duts a terme per Fupar durant el darrer any. "Principalment, destinem els diners que rebem a impulsar projectes...