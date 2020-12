El control que es pugui fer de la pandèmia en els pròxims mesos és clau per a l'evolució de l'economia. El control que es pugui fer de la pandèmia en els pròxims mesos és clau per a l'evolució de l'economia.

La crisi destruirà 85 mil llocs de treball en dos anys a Catalunya

Redacció

17.12.2020 | 21:17

L'economia catalana creixerà el 6-6,5% el 2021 per la recuperació del consum que seguirà a la vacunació massiva contra la Covid-19, tot i que ja s'hauran destruït en dos anys 85 mil llocs de treball, després d'una caiguda de l'activitat aquest any entre l'11,5 i el 12%, segons les previsions de BBVA Research. La important caiguda del PIB del 2020 i la incertesa sobre com serà la reactivació del 2021 fan augurar més als economistes d'aquesta entitat que Catalunya no aconseguirà tornar als nivells d'ocupació anteriors a la pandèmia fins a final del 2022 o principis del 2023. Aquestes dades són algunes de les més destacades de l'últim...