Banc Sabadell ultima el relleu de Guardiola per González-Bueno

Redacció/EFE

16.12.2020 | 20:57

Banc Sabadell està preparant el relleu del seu conseller delegat, Jaume Guardiola, per César González-Bueno, actual conseller de TSB, la filial britànica del grup, i exprimer directiu d'ING Espanya i Novagalicia. Segons va avançar Bloomberg, el relleu de Guardiola per González-Bueno podria anunciar-se aquesta mateixa setmana, dies després que fracassés la fusió amb BBVA. Fonts del Sabadell consultades per Efe han declinat comentar la informació. Banc Sabadell estaria preparant una reorganització de la seva estructura directiva després de la ruptura de les negociacions de fusió amb BBVA a causa de desacords econòmics entre les dues entitats...