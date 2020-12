16.12.2020 | 12:12

El Govern central ha aprovat un reial decret pel qual manté aquest any la subvenció de 5 milions d'euros anuals a la Fundació Barcelona Mobile World Capital per donar continuïtat al projecte que permet que la capitalitat mundial de la telefonia mòbil segueixi estant a Barcelona. El Mobile World Congress, organitzat per la GSMA, se celebra a Barcelona des de l'any 2006, i durant els quatre dies que dura atrau executius i operadores de telefonia de tot el món.