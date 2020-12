David Garrofé. Nebridi Aróztegui David Garrofé.

David Garrofé: "El càrrec m'ha donat un observatori privilegiat"

Antonio Losada

15.12.2020 | 20:35

El secretari general de la Cecot, David Garrofé, passarà el relleu de la secretaria general de la patronal terrassenca a Oriol Alba, posant punt final a una dilatada trajectòria professional de 34 anys al capdavant de la direcció operativa de l'entitat. "A mitjans d'aquest any, el David Garrofé va traslladar-nos al comitè executiu de la Cecot el seu desig de desenvolupar, per darrer any, la seva funció com a secretari general de la casa. Una decisió propiciada per motius professionals i de successió de l'empresa familiar, que respectem profundament", afirma en un comunicat el president de la Cecot, Antoni Abad. "Només -afegeix Abad- podem agrair-li la...