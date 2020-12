Hi ha 126 mil expedients, xifra que suposa un 23% del total del treball autònom a Catalunya. Hi ha 126 mil expedients, xifra que suposa un 23% del total del treball autònom a Catalunya.

Els autònoms reclamen l'abonament immediat dels ajuts extraordinaris

Redacció

14.12.2020 | 19:51

L'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) se suma a les valoracions positives ja expressades per Foment del Treball i ATA Catalunya amb relació als ajuts extraordinaris a autònoms i microempreses presentats pel Consell Català del Treball Autònom i insisteix a abonar-los amb la màxima celeritat per evitar l'ajornament d'una situació ja prou precària entre el col·lectiu. Aquests ajuts tindran una dotació de 232 milions d'euros per part de la Generalitat, que donaran cobertura als 116 mil expedients presentats, és a dir, la totalitat dels autònoms que s'han inscrit en el registre previ creat a aquest efecte i que compleixen els requisits...