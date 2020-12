Jordi Calsina, CEO d'Actelser, flanquejat per l'enginyer Miquel Andreu i Lourdes Morente, d'expedicions. Nebridi Aróztegui Jordi Calsina, CEO d'Actelser, flanquejat per l'enginyer Miquel Andreu i Lourdes Morente, d'expedicions.

Actelser ofereix una gran solució per a la llar del segle XXI

Redacció

14.12.2020 | 19:51

Tots tenim internet a casa, però molt pocs aprofitem la connectivitat al cent per cent, ja que la majoria de les llars no estan preparades per a oferir connectivitat en tots els espais, un problema creixent de cara als pròxims anys al que vol donar solució l'empresa terrassenca Actelser, SL, al carrer Albert Einstein, 44, al polígon industrial de Santa Margarida. Actelser neix el 2015 i durant els seus primers quatre anys de vida l'empresa va estar ocupada exclusivament en la recerca i desenvolupament, amb recursos propis i amb un préstec del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) -que depèn del Ministeri de Ciència i Innovació- a través del BBVA. I...