David Garrofé deixa la secretaria general de Cecot

El final d'aquest any coincidirà amb una novetat certament important en l'àmbit econòmic terrassenc. El secretari general de Cecot, David Garrofé, veritable mà dreta del president de la patronal, Antoni Abad, ha demanat el relleu per poder atendre el negoci i patrimoni familiar, de manera que deixarà oficialment el seu càrrec a finals d'aquest mes de desembre, tot i que està previst que faci un acompanyament al nou secretari general durant uns mesos. Oriol Alba, un antic col·laborador de Cecot que fins fa uns mesos ha estat el coordinador general del Centre per a la Reempresa de Catalunya, és qui assumirà el càrrec de nou secretari general de la patronal terrassenca. La junta directiva de Cecot i els treballadors de la patronal ja han rebut la notificació d'aquest important canvi.