Apunt econòmic

Mobilitat i coneixement

Gabriel Izard, economista i profesor UAB

11.12.2020 | 20:48

La mobilitat forma part de la nostra manera de ser. Per plaer o per feina, durant segles, hem construït una cultura a on estar quiets no és possible. Gestionar el territori implica treballar per la mobilitat i crear i mantenir infraestructures, cohesionant el territori i les vies d'accés. Entrant al 2021, el ventall d'opcions de transport disponible és més gran que mai, predominant el vehicle privat. Amb el canvi climàtic, les ciutats s'organitzen per alliberar la presència del vehicle privat contaminant i reivindiquen una mobilitat més pausada. De sobte, les restriccions de la pandèmia ens imposen la reducció de la mobilitat i de contactes amb qui no convivim...