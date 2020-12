La inflació puja dues dècimes al novembre

Redacció

11.12.2020 | 20:48

L'Índex de Preus del Consum (IPC) va pujar dues dècimes al novembre a Catalunya respecte al mes d'octubre, de manera que la inflació aquest any se situa en el -1%. Segons les dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadistica (INE), la taxa de variació anual és de -1%, una dècima per sobre de la registrada el mes anterior.

En el conjunt d'Espanya, els preus van caure un 0,8% al novembre en taxa interanual, el mateix descens que el registrat a l'octubre, i han encadenat vuit mesos amb l'evolució anual de l'IPC en negatiu.

Amb les dades d'inflació de novembre, Catalunya se situa com la tercera autonomia amb la taxa interanual més alta, darrere de Castella-la Manxa i la Rioja, amb -1,3%.

En l'evolució de l'IPC a tot Espanya hi ha influït, d'una banda, l'augment dels preus de l'electricitat enfront de les baixades de fa un any i, de l'altra, el descens dels preus de les fruites, major aquest any que el 2019, i l'estabilització del d'altres productes, com peix i marisc.

De l'anàlisi de la composició de la cistella de productes en taxa interanual es pot destacar que no hi ha gaire variació respecte el mes passat i que els productes amb índexs més negatius i, per tant, més deflacionaris han estat el transport (-5,4%), les comunicacions (-4,3%) i l'ensenyament (-4,1%). S'ha de destacar que el descens de preus en el transport evidencia la seva dependència amb el petroli, la baixada continuada del preu del qual porta mesos influint en la caiguda del preu d'aquests conjunt de productes.

Detall

Quant als productes que incrementen el seu preu, podem destacar els aliments i begudes no alcohòliques, que s'encareixen en l'1,3% i el vestit i calçat que s'incrementa en l'1,2%, a causa dels efectes de la temporada d'hivern. És important destacar que l'increment d'aquest tipus de productes bàsics té una especial afectació en la renda disponible de les llars, especialment d'aquelles que tenen menors ingressos ja que han de dedicar una major proporció de la seva renda a adquirir aquests béns, dels quals no es pot prescindir.

També a Catalunya, l'increment de la inflació al novembre, es a dir respecte al mes anterior, s'explica per l'augment dels preus del vestit i calçat (5,6%) i, en menor mesura, de l'habitatge (0,9%), mentre que han baixat els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques (- 0,8%), l'oci i la cultura (- 0,6%) i els hotels, cafès i restaurants (- 0,2%).

Per la seva part, Funcas preveu una taxa d'inflació interanual al desembre del -0,6%. L'estimació per a desembre de 2021 puja una dècima fins a l'1,5 per cent. Funcas també recorda en una nota que la taxa d'inflació dels serveis es manté en mínims des de fa sis anys.