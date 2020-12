Els Bellots II podria acollir indústries de l'automoció i la logística

Laura Massallé

10.12.2020 | 12:58

El polígon industrial dels Bellots II, encara pendent de desenvolupar a l'extrem sud-est de Terrassa, podria acollir el propers anys empreses del sector de l'automoció i també del de la logística. Aquesta és l'aposta de la Cambra de Comerç de Terrassa, que ha impulsat una reunió entre els promotors d'aquest espai industrial i el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya. Així ho explicat el vicepresident primer de la Cambra, Santi Sabatés, aquest matí en una trobada amb mitjans de comunicació.

"Des del clúster hi estan interessats perquè és una zona ben comunicada i amb grans parcel·les, de 25 hectàrees per exemple. Espais d'aquestes mides en zones estratègiques i molt ben comunicades com Terrassa no són abundants a Catalunya", ha explicat Sabatés. El polígon "té una característica especial, que és que té una gran dimensió i està estratègicament situat, amb la carretera nacional i l'autopista a prop, bona capacitat d'energia i aigua i serveis auxiliars", ha destacat Sabatés, que ha mencionat que "segons ens han comentat els promotors hi ha molt bona sintonia amb l'Ajuntament per tirar-lo endavant".

El vicepresident primer de la Cambra ha explicat que les primeres indústries s'hi podrien instal·lar l'any 2025 i que des de la institució els agradaria que hi hagués "un mix", amb empreses del sector de l'automoció però també de la logística, "que també té una forta necessitat d'espai".