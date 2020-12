La Cambra aposta per la internacionalització i l'exportació per sortir de la crisi provocada per la pandèmia

Laura Massallé

10.12.2020 | 12:28

"Creiem fermament que la internacionalització i l'exportació són el camí a seguir. Qui s'enfoqui cap aquí tindrà més oportunitats", ha manifestat aquest matí Santi Sabatés, vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Terrassa, en la tradicional reunió que la institució manté cada any amb els mitjans de comunicació. Sabatés ha fet aquesta afirmació després d'assegurar que des de la Cambra els preocupa l'economia de la postpandèmia.

"Aquí, les ajudes directes de les administracions a empreses i autònoms han estat molt inferiors que en altres països. Veníem ja d'una economia endeutada i creiem que això serà un llast per la recuperació", ha destacat Sabatés. "Espanya és l'únic país de la UE que ha pujat els impostos als autònoms i empreses durant aquest tràngol i això tampoc ajudarà a la recuperació. Segons l'OCDE som el país que en sortirà més mal parat d'aquesta crisi. Tenim una pèrdua del PIB aquest any de l'11,6%", ha explicat.

"Tindrem les empreses més endeutades, destrucció del teixit socioeconòmic i segurament un augment de la morositat. La recuperació serà desigual depenent del sector, però Catalunya serà industrial i exportadora o no serà", considera Sabatés, que ha comentat que "s'espera que el 2020-21 el món tingui un creixement fort i sincrònic i això és una oportunitat per les empreses, encara que el nostre país estigui en una situació una mica més de debilitat interna, per sortir a conquerir mercats i clients". "La internacionalització és la decisió que empreses i empresaris poden decidir per si mateixos que pot tenir un impacte més fort en el seu sanejament i rellançament", ha dit.