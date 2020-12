La nova solució de Checkpoint és ideal per a reduir el desaprofitament i millorar la gestió de l'inventari. La nova solució de Checkpoint és ideal per a reduir el desaprofitament i millorar la gestió de l'inventari.

Nova solució de Checkpoint per a reduir el desaprofitament

Redacció

07.12.2020 | 20:19

La gestió de les dates de caducitat dels productes peribles requereix que els comerços coneguin l'estat del seu inventari en tot moment. De fet, la precisió de l'inventari no sols permet a les marques conèixer la ubicació dels seus articles en la cadena de subministrament, sinó també reduir les pèrdues i millorar la seva eficiència. Fins ara, les botigues realitzaven freqüents inspeccions visuals per a detectar les dates de caducitat dels productes peribles i procedir a la seva reposició, i menys de la meitat utilitzaven un sistema automàtic que els permetia controlar l'inventari, però no les dates de caducitat. Les empreses, doncs, han de fer front...