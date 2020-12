Pere Navarro vol crear "el Netflix de la formació" a la Via Laietana

07.12.2020 | 11:34

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), de que té com a director a l'exalcalde de Terrassa Pere Navarro, planeja crear a la capital catalana un centre de formació on, al costat de companyies tecnològiques de tot el món, s'ofereixi a joves "que necessiten una oportunitat" un ensenyament "a la carta", adaptat a les necessitats reals de les empreses . Tot i que el projecte es troba encara en una fase embrionària, el CZFB té clar on s'hauria d'ubicar aquest centre: a l'històric edifici de Correus a Barcelona, al final de la Via Laietana, segons han explicat fonts de l'entitat que lidera Pere Navarro. El Consorci vol aprofitar aquest canvi d'usos parcial, que l'ajuntament encara ha d'aprovar, per crear "el Netflix de la formació", un centre en el qual s'ofereixi als joves un ensenyament tecnològic que s'ajusti realment al que demana el sector.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha dut a terme els darrers anys una ferma aposta per la nova economia i la denominada indústria 4.0, impulsant projectes com 3D Factory Incubator, la primera i única incubadora d'alta tecnologia en impressió 3D al món, l'objectiu de la qual és promoure els negocis vinculats amb la fabricació additiva.