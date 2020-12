Catalunya concentra el 26% de treballadors en ERTO d'Espanya

EFE

07.12.2020 | 11:21

El 26% dels treballadors acollits a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Espanya a tancament de novembre corresponien a Catalunya, on han repuntat el nombre d'expedients després de les últimes restriccions aplicades en la segona onada de la pandèmia.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, al tancament de novembre 196.359 treballadors a Catalunya estaven en un ERTO, d'un total de 746.900 a tot Espanya, és a dir, un de cada quatre. A tancament de setembre, representaven el 20%, cosa que reflecteix un repunt en aquesta comunitat, que des de mitjans d'octubre va endurir les mesures, amb el tancament de bars i restaurants, per intentar frenar l'increment de contagis de la Covid-19.

En aquest període, del tancament de setembre al tancament de novembre, el nombre de treballadors en un ERTO a Catalunya s'ha incrementat en uns 50.000, segons les dades provisionals de la Seguretat Social que ha actualitzat la sèrie d'afectats per un ERTO des de l'abril però encara no ha desglossat el detall complet per regions. En una nota, el Govern central avançava que el nombre d'afectats per ERTO hauria pujat entre setembre i novembre a dotze comunitats, mentre que cinc (Balears, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura i Madrid) l'haurien reduït.