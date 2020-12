Celsa sol·licita 350 milions al fons de rescat de la Sepi

04.12.2020 | 19:56

Celsa, la siderúrgica espanyola més important amb seu a Castellbisbal, ha formalitzat una petició de rescat davant la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) per un import d'uns 350 milions d'euros. La companyia de la família Rubiralta se suma així als rescats sol·licitats en les últimes setmanes per Air Europa, per valor de 475 milions, i Duro Felguera, de 100 més, per resoldre les seves dificultats financeres, segons ha avançat Vozpópuli. Fonts coneixedores de l'operació han confirmat a Efe que Celsa va formalitzar a mitjans de novembre aquesta petició d'ajuda, que el Govern espanyol canalitza a través del Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques, que gestiona la Sepi. Aquestes fonts han comentat que tot i que inicialment la sol·licitud de rescat de Celsa és per 350 milions d'euros, és probable que l'import final acabi sent superior. A més, en tractar-se d'una gran empresa i d'una operació complexa, el procés d'aprovació de l'operació podria demorar-se entre mes i mig i dos mesos. Per la seva banda, fonts de Celsa consultades per Efe han declinat comentar la informació. Celsa és el primer grup siderúrgic espanyol i segon fabricant europeu de productes llargs d'acer.