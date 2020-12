La nova hipoteca de BBVA bonifica a aquells clients conscienciats amb la protecció del medi ambient. La nova hipoteca de BBVA bonifica a aquells clients conscienciats amb la protecció del medi ambient.

BBVA llança una hipoteca per a la compra de cases eficients

Redacció

04.12.2020 | 19:56

BBVA llança la Hipoteca Casa Eficient per a la compra d'habitatge amb màxima eficiència energètica (qualificació A), que bonifica a aquells clients conscienciats amb la protecció del medi ambient. El llançament, que mostra el compromís de BBVA amb la sostenibilitat, s'uneix a la resta de productes sostenibles que ofereix ja l'entitat a Espanya, tant per a empreses i grans institucions com per a pimes i particulars. La Hipoteca Casa Eficient BBVA ofereix un tipus d'interès fix i en condicions especials per a tots aquells compromesos amb la sostenibilitat. Segons l'INE, a tancament d'agost de 2020, el 46,2% dels nous préstecs hipotecaris a Espanya s'han contractat a tipus...