El conseller Chakir El Homrani, i el president de Cecot, Antoni Abad. Nebridi Aróztegui El conseller Chakir El Homrani, i el president de Cecot, Antoni Abad.

Treball destinarà 112 mil euros al projecte Reempresa de Cecot

Laura Massallé

03.12.2020 | 20:58

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i el president de Cecot, Antoni Abad, van formalitzar ahir al migdia la renovació del conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la patronal vallesana per assegurar la continuïtat i l'impuls al llarg del 2021 del Centre de Reempresa de Catalunya, projecte de Cecot que té per objectiu fomentar la transmissió empresarial i evitar el tancament de negocis per falta de relleu. El conveni presentat ahir compromet el Departament a destinar al programa 112.000 euros l'any vinent, uns diners que permetran desplegar les actuacions (orientació, prospecció, consultoria,...