Les dades de l'atur

Les xifres d'atur al novembre es mantenen gràcies als ERTO

Josep Arnero

02.12.2020 | 20:39

Tothom reconeix que la fotografia que van oferir ahir les dades oficials de l'atur no s'apropen a la situació real del món laboral. Novembre va finalitzar a Terrassa amb 49 aturats menys, però aquesta no és la realitat. Les noves i dràstiques restriccions fixades per la Generalitat per frenar la situació sanitària provocada per la segona onada de la Covid-19 van tenir una afectació directa en molts sectors. Bars i restaurants els primers, però també al comerç, a la cultura i a l'esport. Molts treballadors van tornar a casa i només els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), van evitar que les dades de l'atur augmentessin de forma...