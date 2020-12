Cecot i el SOC renoven el seu conveni en el marc del projecte Reempresa

Laura Massallé

03.12.2020 | 14:12

Cecot i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) han formalitzat aquest migdia la renovació del seu conveni per a l'impuls del projecte Reempresa de la patronal vallesana, que té per objectiu fomentar la transmissió empresarial i evitar el tancament de negocis per falta de relleu.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha destacat la renovació del conveni de col·laboració com "una de les millors vies en polítiques actives d'ocupació i a la vegada, de suport empresarial". Per la seva banda, Antoni Abad, president de la Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, ha explicat que la relació entre el centre i el SOC es va iniciar el 2016 i que han aconseguit "un èxit molt més gran del que ens imaginàvem". De fet, Abad ha explicat que avui dia, "al voltant d'un 40% dels reemprenedors adquirents del programa a nivell de Catalunya són persones que venen de l'atur". "La paradoxa és que no només aconsegueixen feina per a ells mateixos sinó que ajuden a salvar molts llocs de treball", ha dit. Des del 2016, s'ha aconseguit relleu per a uns 600 negocis i s'han salvat uns 1.700 llocs de treball.