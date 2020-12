El responsable d'expansió d'Aldi a la zona, Jordi Filiberto, davant la nova botiga. Nebridi Aróztegui El responsable d'expansió d'Aldi a la zona, Jordi Filiberto, davant la nova botiga.

"Preu, descompte i marca blanca són la base del model d'Aldi"

A. Losada

01.12.2020 | 20:40

La cadena d'alimentació i supermercats Aldi va obrir ahir la seva quarta botiga a Terrassa, situada a la carretera de Martorell, 27-29. Amb una superfície de 1.200 metres quadrats, una plantilla de 18 col·laboradors i un aparcament amb 62 places (dues per a vehicles elèctrics), els clients podran trobar en el nou establiment prop de dos mil productes, un 86% d'ells de marca pròpia i sempre amb un fort compromís per la qualitat. A més, en la línia amb l'aposta d'Aldi pels productes de proximitat, el 80% del seu assortiment està format per productes elaborats en territori nacional, que provenen de més de 400 proveïdors, un 26% dels quals són a Catalunya....