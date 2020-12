Mínim descens de l'atur

02.12.2020 | 13:49

La xifra d'aturats a Terrassa va tancar novembre amb un mínim descens. Un total de 49 persones van trobar feina el penúltim mes de l'any. Malgrat aquest mínim descens, les dades totals són molt elevades, amb 16.400 terrassencs que no tenen ocupació. En aquesta xifra no s'inclou totes les persones que encara estan en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació. Al conjunt del Vallès Occidental, les dades també van ser positives, amb 534 aturats menys, per un total de 58.864 persones a la comarca que no tenen treball. És el tercer mes consecutiu de recuperació de l'ocupació a la ciutat, però encara no frena l'impacte en l'àmbit laboral de la Covid-19.

Catalunya ha registrat un augment de l'atur registrat de 189 persones el mes de novembre (+0,04%), el que deixa el nombre de persones en atur en 484.748. En termes interanuals, l'atur registrat puja a Catalunya 94.566 persones (+24,2%).

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat 3.353 persones (+0,1%) de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.378.995 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un descens de 83.933 persones, el que significa una baixada del 2,42%.