Un 32% d'empreses en ERTO té personal que encara no ha cobrat la prestació

30.11.2020 | 21:26

Fins a un 32% de les empreses que han presentat un ERTO tenen treballadors que encara no han cobrat la prestació, segons una enquesta elaborada per la Cecot entre els seus socis a principis del mes de novembre per conèixer la incidència que està tenint la Covid-19 en l'activitat empresarial. La patronal ha traslladat al SEPE aquesta dada i li demana una solució urgent per la delicada situació en què es troben una immensa majoria d'aquests treballadors, i que s'acaba traslladant a les empreses, que també pateixen fortes tensions de tresoreria (39%).

De les respostes del sondeig també s'extreu que un 53% dels enquestats ha presentat un ERTO, dels quals, en un 52% dels casos ha estat per causa de força major. L'enquesta, a més, projecta una caiguda de la contractació per al 2021 entre les empreses associades: el 75% preveu mantenir la plantilla i un 16%, reduir-la. Quant a la facturació, a un 81% de les empreses enquestades els ha caigut respecte al mateix període de l'any passat.

L'objectiu del sondeig és obtenir una informació que permeti entendre com està afectant la pandèmia al teixit empresarial i poder continuar elaborant propostes als executius central i autonòmic, així com als consistoris, per minimitzar els efectes del col·lapse econòmic.

De la recollida d'informació, a la majoria de formularis es reflecteix la preocupació per la incertesa en l'evolució de la pandèmia i, sobretot, per la improvisació legislativa per part dels governants, que consideren que agreuja encara més la ja complexa tasca de prendre decisions en l'organització de les empreses.

Gestió emocional

A la queixa generalitzada per la manca d'ajuts per la caiguda de l'activitat generada per l'impacte de les mesures preses pels executius se suma la crítica per part de les empreses sobre les moratòries impositives i el fet que la gestió que s'està fent de les polítiques fiscals estan obligant-les a endeutar-se a mitjà i llarg termini, la qual cosa pot perjudicar-les en el moment de la reactivació global.

Una darrera reflexió comuna a la major part de respostes és que la gestió emocional de la situació s'acaba traslladant al clima laboral de les empreses. Aquest és un punt que la Cecot ha traslladat per escrit al director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, i a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, a conseqüència d'haver detectat que un 32% d'empreses que han presentat ERTO afirmen que a hores d'ara tenen algun treballador pendent del cobrament d'una prestació. "Aquest fet requereix una solució urgent per la delicada situació en la qual es troben una immensa majoria d'aquests treballadors, que s'acaba traslladant a les empreses, les quals també pateixen fortes tensions de tresoreria", explica el president de la Cecot, Antoni Abad.

A la situació se suma una altra casuística que l'organització empresarial fa explícita al seu escrit al SEPE i amb la que molts treballadors s'estan trobant, generant-los una forta indefensió: el cobrament indegut de prestacions. Aquesta situació està generant incertesa i provocant una situació d'angoixa a les persones afectades donat que es desconeix el procediment de retorn, com afectarà a efectes de tributació de l'IRPF i si generarà algun tipus de recàrrec.

Atendre als usuaris

Malgrat el SEPE va anunciar l'obertura de les seves oficines i que s'està donant cita prèvia, en realitat moltes d'elles continuen tancades o bé no donen cita. És fonamental que es restableixi el servei i es faciliti una alternativa per atendre als usuaris en cas de tancament de les oficines.

"Des de la Cecot detectem que la situació cada cop és més greu, ja que ens trobem davant d'un model acumulatiu d'errors que vaticinem serà difícil de resoldre si no s'hi aboquen els recursos i efectius necessaris amb celeritat", explica Abad a la carta dirigida al SEPE, i afegeix que "amb la voluntat de trobar solucions, la Cecot reclama que es posin de manera imminent els mitjans necessaris per resoldre aquestes situacions que estan generant un perjudici molt greu a un gruix molt important de famílies".